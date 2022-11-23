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Politico: в Вашингтоне опасаются применения РФ химического оружия

Представители администрации США опасаются, что Россия может использовать химическое оружие в ходе войны против Украины, прибегнув к нему в случае, если российские войска продолжат терпеть неудачи на фронте.

Как пишет со ссылкой на шестерых не названных по именам представителей администрации Джо Байдена издание Politico, в Вашингтоне считают, что российский президент Владимир Путин может обратиться к химическому оружию скорее, чем к ядерному, с предостережениями против использования которого ранее выступали представители США.

Сообщается, что Соединённые Штаты обсуждают с союзниками необходимость быть готовыми к такому развитию событий. При этом издание подчёркивает, что у американской разведки нет данных о непосредственной подготовке химической атаки со стороны России.

В случае, если Россия всё же решится на применение химического оружия, по мнению представителей США, скорее всего не пойдёт о его открытом и демонстративном применении. Могут быть использованы вещества, использование которых при последующем анализе трудно доказать.

Россия отрицает, что у неё есть химическое оружие.

Независимые расследователи и страны Запада утверждают, что российские спецслужбы, очевидно по указанию властей, использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для нескольких покушений, в том числе на Алексея Навального. Российские власти это отрицают.

Москва в свою очередь обвиняла Украину и страны Запада в подготовке провокаций с использованием оружия массового поражения - так назывемой грязной бомбы, химического или биологического оружия. Доказательств при этом не приводилось.

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