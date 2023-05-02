Политиканы без политики? Соцсети о берлинской декларации

Одно из самых резонансных событий недели – на антивоенной конференции в Берлине была принята большая декларация от имени "российских демократических сил":

В этот трагический час мы заявляем о своих стратегических целях – прекращения агрессии против Украины и создания свободной, правовой, федеративной России. Для этого мы считаем необходимым усилить координацию своих действий. Мы заявляем о своей приверженности следующим принципиальным позициям:

1. Война против Украины является преступной.

Российские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий; международно признанные границы России должны быть восстановлены; военные преступники должны быть преданы суду, а жертвам агрессии – выплачены компенсации.

2. Режим Путина является нелегитимным и преступным.

Поэтому он должен быть ликвидирован. Мы видим Россию страной, в которой гарантируются права и свободы личности, исключена возможность узурпации государственной власти.

3. Осуществление имперской политики внутри страны и за ее пределами недопустимо.

4. Политические заключенные и военнопленные должны быть освобождены, насильственно перемещенные лица должны получить возможность возвращения, а похищенные украинские дети должны быть немедленно возвращены в Украину.

5. Мы выражаем солидарность с теми россиянами, кто, несмотря на чудовищные репрессии, имеет смелость выступать с антипутинских и антивоенных позиций. И с теми десятками миллионов, кто отказывается соучаствовать в преступлениях режима.

Подписавшие Декларацию разделяют ценности демократического общества; уважительного общения; признают права и свободы человека, принципы разнообразия и равноправия, а также неприятие дискриминации.

Подписавшиеся воздерживаются от публичных конфликтов в антивоенных и демократических движениях.

Мы призываем граждан и гражданок России присоединиться к Декларации.

Мы обязуемся поддерживать настоящую Декларацию вплоть до достижения наших общих стратегических целей.

Берлин, 30 апреля 2023 г.

Комментарии к декларации сильно разнятся, от одобрительных и умеренно оптимистичных до скептичных и просто разгромных.

Дмитрий Гудков:

Сейчас из берлинского отеля с оригинальным названием "Берлин" разъезжаются участники вчерашней политической конференции по объединению оппозиции. Это самые разные люди: собственно политики, правозащитники, активисты – и далеко не все из них нежелательные иноагенты.

Мы постарались собрать максимально широкий круг людей, которые когда-нибудь, я надеюсь, заменят дискредитировавшего себя, как армия, Лаврова и помогут вернуться нашей стране на цивилизованный путь развития.

Возможно, вы уже видели тот документ, который мы все подписываем: он выложен на Чейндж.орг. (Сразу попрошу не улыбаться – мол, какие еще петиции в 2023 году. Это не петиция, а площадка выбрана просто как удобная для публикаций текстов с возможностью их подписания.)

О чем этот текст, в котором говорится о ненападении друг на друга и общих принципах, которые мы разделяем? Теперь каждый из нас – сотен, тысяч, а вскоре, надеюсь, и миллионов, кто подписал и подпишет эти принципы, – станет частью той самой новой России.

И на доступной ему площадке, просто в кругу своих знакомых, представляя себя или свою организацию, будет лоббировать общие принципы и проекты.

Сможет в Европарламенте – будет в Европарламенте. В Конгрессе США – так в Конгрессе США. В Госдуме… Нет, там вряд ли. Но в любом разговоре на любой доступной площадке мы все должны бить в одну точку. Потому что именно этого не хватает: общего вектора усилий. Тому же Западу не хватает понимания того, чего мы конкретно хотим для нас, какого настоящего для россиян и какого будущего для России.

Дмитрий Еловский:

Пташка из Берлина с конференции памяти Юрий Шмидта (антивоенные российские силы) принесла благие вести.

Во-первых, очень широкий состав участников, удалось собрать, казалось бы, непримиримых, хотя ФБК не участвовали.

Во-вторых, ясная и понятная декларация, которая может стать базисом для объединения . Пробежал глазами и прям порадовался.

Мария Новикова:

Прошедшая на выходных Берлинская конференция, на которой была принята декларация, была, на мой скромный взгляд, одной из самых продуктивных за последнее время.

Люди собрались не просто поговорить о том, как будет жить Россия после режима Путина, как это было обычно, и что меня лично очень огорчало. Наоборот, наконец говорили о том, что нам делать в данный момент.

И декларация, которую мы подписывали, вышла достаточно лаконичной и конструктивной. По давно назревшей проблеме наконец получилось прийти к общему знаменателю.

Дмитрий Колезев:

Мне в целом декларация представляется небесполезной. Стоит понимать, что это именно декларация, а не план действий или не программа оппозиции. Это также не документ об объединении, а лишь провозглашение некоего общего знаменателя и "пакт о ненападении". Понятно, что присутствие тех или иных фигур в списке подписантов может триггерить, но, кажется, это как раз тест на готовность проявить толерантность и продемонстрировать минимальную солидарность ради важного дела.

Я сам говорил в стримах, что мне некая публичная договоренность о нетоксичном поведении оппозиции видится желательной. Формулировка об "отсутствии конфликтов" может пониматься широко. Я лично воспринимаю ее не как запрет на дискуссии (без этого невозможна политика), а скорее как на обещание перестать оскорблять друг друга, отзываться пренебрежительно и намеренно раздувать скандалы в отношении друг друга. По крайней мере до окончания войны (перспектива "до ликвидации режима Путина" мне представляется куда менее определенной, а потому менее реалистичной).

Нужно сказать еще о том, что находящиеся внутри России вряд ли могут подписать декларацию, так как она предполагает осуждение войны и ликвидацию путинского режима, что создает для подписантов высокие риски уголовного преследования.

В целом я декларацию поддерживаю и готов поставить под ней свою подпись (хоть и не политик, и не активист). Пусть это будет для меня лично напоминанием, что сейчас важнее писать и говорить о войне и путинском режиме, чем об изъянах того или иного оппозиционера. Но в то же время сомневаюсь, что декларация станет работающим документом, если под ней не появится подписей представителей ФБК, Максима Каца, Гарри Каспарова. А мне кажется, что вряд ли появятся. Да и вообще, наверняка жизнь скоро начнет испытывать на прочность эту попытку консолидации. Интересно будет посмотреть, устоит ли она.

Александр Плющев:

Будь я политиком или активистом, я бы, наверное, декларацию подписал. Она мало к чему обязывает, но обозначает незлонамеренность. И мне она (и все мероприятие, затеянное Ходорковским) кажется, скорее полезной, чем вредной. Но там есть важный пункт, который противоречит смыслу работы любого медиа, коим я в определенном смысле являюсь:

"Подписавшиеся воздерживаются от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях."

Фёдор Крашенинников:

Если что, я никакую декларацию не подписал и пока не планирую. Пусть сначала подпишут все главные медиа-игроки. Моя позиция по войне и Путину итак известна, а делать вид, что у меня нет претензий к Илье Пономареву я не готов, извините.

Майкл Наки:

Ну то есть теперь "подписавшимся" (было бы интересно взглянуть на список) — нельзя Мурзагулова, например, критиковать. Ну прикольно. По остальным пунктам — мне кажется, что любые антивоенные спикеры и так это все постоянно проговаривают. Подписывать для этого какую-либо бумажку (в т.ч. электронную) — представляется избыточным.

Антон Литвин:

В этот трагический час мы заявляем о своих стратегических целях...

Худшее начало придумать просто невозможно.

1. В этот трагический час мы все мыслями и сердцем вместе с вами. Молюсь...

2. Искренне желаем родным и близким крепости духа и стойкости в этот трагический час...

3. В этот трагический час очень важно проводить домашнего любимца в последний путь достойно, с уважением, которое он заслужил своей многолетней преданностью. Законным и гуманным способом сохранения праха и памяти о дорогом создании является процедура сжигания тела – кремация.

4. Сообщите нам, если мы можем быть чем-то полезны в этот трагический час...

Николай Клименюк:

Тут группа разной степени одиозности деятелей от имени "российских демократических сил" выступила с очередным призывом к россиянам объединиться. Эта "декларация" более-менее начинается призывом "восстановить международно признанные границы РОССИИ" и более или менее заканчивается призывом "воздержаться от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях", что читается как "не смейте ругать и увольнять наших мальчиков и девочек за фашистоидный бред, который они несут, и за аморальные поступки, которые они совершают". Такое "если путин есть, то все дозволено".

Ну что тут сказать? За странной формулировкой "восстановить границы россии" слышится призыв не допустить ее распада. А это в свою очередь бьется с пунктом "осуществление имперской политики внутри страны и за ее пределами недопустимо", поскольку прекращение имперской политики россии означает ее самороспуск.

В том же абзаце говорится, что "жертвам агрессии должны быть выплачены компенсации". За этой формулировкой скрывается отказ от репараций. Ну или по крайней мере отсутствие согласия по этому поводу.

Но самый лицемерный пункт, на мой взгляд, вот этот: "Мы выражаем солидарность с теми россиянами, кто несмотря на чудовищные репрессии имеет смелость выступать с антипутинских и антивоенных позиций, и с теми десятками миллионов, кто отказывается соучаствовать в преступлениях режима."

Что еще за десятки миллионов? Где эти миллионы "сознательных отказников"? Отказ - это активное действие, в отличие от неучастия. Уклоняться и избегать в российских условиях - совсем не плохо, но это далеко не то же самое, что отказываться. Это абсолютно манипулятивная формулировка, которая создает иллюзию сопротивления там, где его нет.

С другой стороны, когда люди типа Альфреда Коха или Марата Гельмана призывают отказаться от "публичных конфликтов", то это даже как-то умиляет.

Карина Орлова:

Российские демократические силы собрались в Берлине и написали Декларацию.

Хороший документ, только в нем нет ни слова про репарации Украине; вместо этого идет подмена через "компенсации жертвам агрессии".

А разрушенные Россией в Украине инфраструктуру и имущество за чей счет восстанавливать будут? Это не живые люди, не жертвы.

Зато есть целый отдельный абзац про загадочные "десятки миллионов человек, которые отказываются соучаствовать в преступлениях режима". То есть если бы не героический подвиг российского народа, который десятками миллионов активно каждый день отказывается идти на фронт, Украина войну бы уже проиграла. Понятно?

Но конечно, ничего загадочного тут нет. Российская оппозиция в изгнании работает на главное: на обеспечение себе власти по возвращению в Россию - после победы над путинским режимом, которую обеспечат украинцы своими жизнями. Работа ведется через заблаговременное увещевание своего будущего избирателя. Оказывается, российский народ не только не виноват и не причастен к войне. Российский народ вообще-то каждый день совершает буквально героический подвиг. Ну как отказаться за таких голосовать-то?

Так что пусть никто иллюзий не питает: никто там менять и перепрограммировать народ не собирается. Это долго, дорого и рискованно. Проще угодить тем, кто есть сейчас такой, какой есть. Надо понравиться каждой семье мобилизованных, военных, вагнеровцев. И их соседям.

Именно поэтому в декларации нет ни слова про репарации. А знаете, где эти слова есть? В Резолюции О Победе Украины, внесенной в Конгресс США на этой неделе. И пункт про репарации идет третьим пунктом в исчерпывающем списке единственно возможных параметров победы Украины. Под номером один стоит восстановление границ Украины до уровня 1991 года, номера два - гарантия ее вступления в НАТО. Про справедливость для жертв российских преступлений есть отдельный пункт.

Чувствуете противоречие в позициях США и российской оппозиции? А ведь когда-то США и весь Западный мир были по одну сторону с СССР, когда обязывали постнацистскую Германию выплачивать репарации. Поэтому это только вопрос времени, когда в России созреет новый ресентимент в отношении и Украины, и Запада. Как там? "У соседа дом сгорел, но ему всем миром отстроят, а нам не дают даже…".

Так вот, к такой России будущего нам всем - цивилизованному миру, в который временно погрузились релоканты, и надо готовиться. Чтобы потом ничему не удивляться.

Алексей Барановский:

Значительная часть российской оппозиции, а точнее просто релокантов, так и не поняли, что в Европе идет большая война и продолжают жить в какой-то своей реальности с радужными пони, одетыми в белые пальто. При этом они зациклены на собственной повесточке, своих релокантских проблемах и совершенно не чувствуют себя частью объединенной Европы, противостоящей путинской агрессии. Они на полном серьезе пытались ставить в обсуждение вопрос об "этической допустимости поддержки ВСУ", о необходимости выработать "единый язык" чтобы "не травмировать россиян". Для этого, по их мнению, российской эмиграции надо говорить не о победе Украины, а о прекращении войны. Слушая этот испанский стыд, ты дякуєш богові що ти не (запрещенное в фб слово)

Роман Попков:

Каждую неделю нам становится известно о том, что кто-то из наших товарищей был ранен или погиб на фронте, или ушел в российские тюрьмы за участие в партизанском сопротивлении.

Боец РДК погиб недавно в бою. Еще один россиянин-доброволец, Дмитрий Петров, тоже погиб в бою.

В России в ответ на путинские военные преступления разгорается партизанская война. Пылают сошедшие с рельсов поезда с военными грузами. Через границу уходят бить по путинским силовикам русские добровольческие группы. Гибнут прямо в своих гнездах преступники-пропагандисты.

Такова реальность нашей эпохи. Такова реальность войны. Лучшие русские люди приняли вызов этого трагического времени. Понимают, чего от нас всех требует эпоха.

И есть параллельная реальность российских оппозиционеров-"релокантов". В мировоззрении, стиле мышления и образе жизни которых не изменилось почти ничего.

Наверное, им неуютно сравнивать себя с эпическим сопротивлением украинкой нации, катастрофически трудно им брать это за образец. Но боги, есть же белорусы полка Калиновского, есть белорусские партизаны, русские партизаны, есть весь русский спектр реального Сопротивления: там силы на любой вкус, от суровых ультраправых парней из РДК до анархистов из БОАК и девчонок-феминисток.

Однако прогрессивная общественность всеми силами пытается поддерживать тот образ жизни и ту картину мира, которые у нее были до 24.02.2022. Судя по всему, утрата того образа жизни – единственное, о чем они всерьез тоскуют. Жрут килограммами контент ютуб-балаболов, всех этих Кацев и Шульман, занимаются чем угодно, только не войной.

Хотя война – единственное, что имеет сейчас значение. Хотя война – настолько необъятная и многогранная стихия, что место, точка приложения усилий найдутся любому, каждому.

Мы, конечно, предельно растроганы тем, что оппозиционный истеблишмент опять сдвигает где-то столы и сочиняет объединительные декларации.

Нам нужно от них другое:

– прекращение мерзких заявлений о "недопустимости терроризма", когда речь идет об уничтожении реальных террористов типа Татарского

– открытая поддержка (пусть сперва хотя бы на уровне декларации) русских партизан, ведущих опасную и героическую борьбу с режимом

– открытая поддержка (опять же, сперва хотя бы на уровне деклараций) русских добровольческих подразделений, воюющих против армии Путина.

Сперва хотя бы публичное признание этого простого факта: новая гражданская и политическая идентичность, а если угодно, то и новая государственность создается сейчас в военной и партизанской борьбе. Именно это будет фундаментом той новой страны, которая возникнет на месте РФ.

Повторим: сперва хотя бы на уровне деклараций, на идеологическом уровне. Но потом – перейти и от слов к делу, к реальной поддержке.

Не надо там выеживаться перед европейской бюрократией, пытаться ей понравиться и доказать свою перспективность. Вы должны понравиться русским воинам-добровольцам и партизанам – для вас это единственный мост в будущее. Евробюрократия, кстати, прекрасно понимает, кто вы сейчас, в вашем нынешнем состоянии: резонеры без аудитории, политиканы без политики, генералы без армий. Они криво ухмыляются, упоминая вас в своих курилках.

Найдите себя наконец в современном мире. Если до вас не достучаться через моральную сторону вопроса, если вы не понимаете, чем нужно заниматься, когда дети гибнут в разрушенных многоэтажках, то включите хотя бы рацио. Примкните к настоящей борьбе. Хотя бы в каком-то качестве. Иначе останетесь в историческом кювете, новая страна будет создаваться без вас.

Кирилл Рогов:

Берлинская декларация - одна из самых значимых попыток самоорганизации антивоенной антипутинской России на сегодняшний день.

Сформулированные в ней тезисы, безусловно, разделяются миллионами россиян, находящимися в России и вне ее. Многие из этих людей сто раз подтвердили своими словами и поступками приверженность им. Но когда дело доходит до "коллективного действия" - до подписания общего документа, у нас начинается ступор. "А кто это организовал? А зачем? А не воспользуются ли моим голосом? Не обманут ли?"

Безусловно, воспользуются и обманут. К гадалке не ходи. Потому что в этой истории нельзя положить шар в правильную лузу и потом ждать, когда придет процентный доход. Берлинская декларация - это начало процесса. В нем будет много борьбы, драм, коллизий, несогласий и временных поражений.

Но как говорил Мао Цзедун: чтобы научиться плавать, надо плавать. Вы никогда не научитесь плавать, если при виде воды будете кричать: я ведь могу утонуть! - Можете. В том то и дело. Для этого и надо учиться плавать.

Сегодня декларация, которая получилась почти случайно, есть. И стала тестом нашей солидарности. Из этого может ничего не выйти, но от этого никто не выиграет, кроме наших врагов. Надо отдавать себе в этом отчет.

Поэтому призываю ее подписывать. Все, что может и не может из этого произойти, еще впереди.

Отдельно хотел обратиться к журналистам. Есть такое распространенное мнение, что журналисты не должны участвовать в коллективных политических и гражданских действиях. Что они как бы над схваткой. Но журналисты в Америке, Англии, Франции ходят на выборы и голосуют. И это нормально. У нас нет выборов. Но мы должны куда-то ходить и голосовать. Даже журналисты.

Спасибо всем, кто был причастен к организации этого неординарного события.