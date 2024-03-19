Политики ЕС обсуждают помощь Украине доходами с активов РФ

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подготовил предложение к странам ЕС использовать 90% доходов от замороженных активов России для оказания военной помощи Украине.

Боррель представит членам этот план членам ЕС в среду, перед намеченным на 21-22 марта саммитом Евросоюза, сообщила "Немецкая волна".

По оценке главы европейской дипломатии, подобная мера позволит выделять Украине ежегодно около 3 млрд евро. По мнению Жозепа Борреля, оставшиеся 10% доходов от российских активов можно будет перечислить в бюджет ЕС, чтобы использовать их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

На прошлой неделе высокопоставленный представитель ЕС заявил, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, вероятно, принесут от 15 до 20 миллиардов евро прибыли после уплаты налогов до 2027 года, в зависимости от мировых процентных ставок. На это обращает внимание "Голос Америки". Около 70% всех российских активов, замороженных на Западе, хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, в котором находятся различные ценные бумаги и наличные средства российских центральных банков на сумму, эквивалентную 190 миллиардам евро.

Одновременно глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен смягчила свои предложения относительно использованию доходов от замороженных российских активов для покупки оружия для Украины. Об этом сообщило издание Politico.

В среду фон дер Ляйен предложит, чтобы 3 миллиардов евро, полученных от замороженных активов РФ в этом году, передать Украине в качестве невоенной поддержки воюющей страны. Ожидается, что эта сумма составит 10 процентов, а оставшиеся 90 процентов будут направлены на закупку оружия, сообщили два источника издания.

В четверг в Брюсселе соберётся саммит ЕС, на котором будут обсуждаться эти и другие предложения об использовании доходов от российских замороженных активов.

Европейские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают о намерении ЕС доставить деньги в Украину к июлю. Официальных подтверждений этой информации пока нет.