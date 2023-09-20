Политолог и блогер Екатерина Шульман оштрафована на 50 000 рублей

Суд в Москве назначил политологу и публицисту Екатерине Шульман административный штраф в размере 50 000 рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" в её соцсетях. Минюст РФ внёс Шульман в реестр "иноагентов" в апреле прошлого года.

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман (признан иноагентом) на 50 000 рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях в соцсетях. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на российские официальные источники.

В 2022 году Екатерина Шульман уже была признана виновной за подобное нарушение и оштрафована на 10 000 рублей.

В России статус "иностранный агент" присваивается лицам, которые которые получают иностранные гранты или иную поддержку. Российские власти квалифицируют сотрудничество российских граждан с иностранными партнёрами как "иностранное влияние".

Екатерина Шульман в настоящее время находится за границей, где занимается научной и преподавательской работой. Её выступления и тексты пользуются большой популярностью среди пользователей соцсетей и зрителей информационных и аналитических программ на платформе Youtube.