Политолога Маркова оштрафовали по делу об "иноагентстве"

Таганский районный суд Москвы 21 апреля оштрафовал политолога Сергея Маркова, позиционирующего себя как сторонник Владимира Путина и российских властей, на 45 тысяч рублей по делу о неисполнении обязанностей "иностранного агента". Об этом сообщает "Медиазона".

Маркова обвинили в том, что 11 января опубликовал без плашки иноагента два поста - о позициях Китая и России по ситуации в Иране и Венесуэле. Сам Марков, который снабжает свои посты предписанной плашкой, утверждает, что его телеграм-канал взломали злоумышленники и "украли плашку". "Вероятность того, чтобы я поставил материал без плашки, и он там был несколько дней, равна практически нулю", - сказал сам Марков, предположив, что взломать канал могли спецслужбы либо Украины, либо Канады, поскольку он "находится под канадскими санкциями". По просьбе адвоката к делу приобщили заключение некоего эксперта, "подтверждающее, что имел место быть взлом телеграм-канала Маркова". Суд, однако, отказал в просьбе назначить судебную экспертизу и посчитал, что Марков нарушил законодательство. "Если сыну отец дал оплеуху, то он, конечно, отца ругать не должен", - прокомментировал Марков решение суда.

Ранее Сергея Маркова уже оштрафовали на 35 тысяч рублей в другом райсуде - Гагаринском - вменив ему в вину то, что он до того, как власти включили его в реестр "иноагентов", сам не попросил о его включении в список.

Марков, в прошлом депутат Госдумы и участник политических ток-шоу, был признан "иноагентом" в августе прошлого года. Решение связывали с конфликтом России и Азербайджана. Марков, и ранее неоднократно хваливший президента Азербайджана Ильхама Алиева, был гостем конференции с его участием. В ходе этой конференции Алиев неоднократно высказался в поддержку Украины.