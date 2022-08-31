Полицейские получили условные сроки за отказ разгонять митинг

Суд в Ставропольском крае признал 12 бывших полицейских из Ингушетии виновными в неисполнении приказа. Они не стали разгонять митинг в Магасе против пересмотра границы с Чечнёй. Полицейские получили по полтора года лишения свободы условно. Об этом сообщают Кавказ.Реалии.

В марте 2019 года сотрудники полиции вместе со старейшинами встали шеренгой между протестующими и сотрудниками Росгвардии, чтобы предотвратить столкновения и убедить их разойтись. После этого полицейские были уволены за "действия, порочащие честь сотрудников органов внутренних дел". Полицейские пытались обжаловать увольнение, но суд их коллективный иск не удовлетворил.

Свою вину бывшие сотрудники полиции не признают и утверждают, что приказа о разгоне митинга они не получали. Ранее их адвокат Висит Цороев заявлял, что его подзащитные предотвратили кровопролитие, которое "было бы неизбежно", если бы они не вмешались.

По статье о неисполнении приказа предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Прокуратура запрашивала для подсудимых два с половиной года реального заключения.