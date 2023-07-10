Полицейских осудили условно по делу об убийстве Веры Пехтелевой

Суд в Кемерове назначил условные сроки пятерым полицейским, не приехавшим на вызов во время убийства 23-летней Веры Пехтелевой в январе 2020 года. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, а также диспетчер Мария Пономарева получили по два года условно, диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева – по полтора года условно. Балашов и Тарицын работали в районном отделе полиции, Пономарева, Дунаева и Юдинцева - в дежурной части городского УМВД. Их осудили по статье о халатности, повлекшей смерть человека.

По данным Следственного комитета, начальник смены Балашов и страший оперативный дежурный Тарицын находились на дежурстве в отделе "Ленинский". Они приняли сообщения о драке в одной из квартир, но не отреагировали. В городскую полицию они сообщили, что не могут отправить наряд из-за нехватки личного состава. Начальству никто из полицейских о ситуации не сообщил.

Полицейские не сотрудничали со следствием и вину не признали Суд взыскал с них по 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, МВД заплатит два миллиона рублей в пользу родственников Веры Пехтелевой.