Полицейских осудили условно по делу об убийстве Веры Пехтелевой

Суд в Кемерове назначил условные сроки пятерым полицейским, не приехавшим на вызов во время убийства 23-летней Веры Пехтелевой в январе 2020 года. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
Майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, а также диспетчер Мария Пономарева получили по два года условно, диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева – по полтора года условно. Балашов и Тарицын работали в районном отделе полиции, Пономарева, Дунаева и Юдинцева - в дежурной части городского УМВД. Их осудили по статье о халатности, повлекшей смерть человека.
По данным Следственного комитета, начальник смены Балашов и страший оперативный дежурный Тарицын находились на дежурстве в отделе "Ленинский". Они приняли сообщения о драке в одной из квартир, но не отреагировали. В городскую полицию они сообщили, что не могут отправить наряд из-за нехватки личного состава. Начальству никто из полицейских о ситуации не сообщил.
Полицейские не сотрудничали со следствием и вину не признали Суд взыскал с них по 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, МВД заплатит два миллиона рублей в пользу родственников Веры Пехтелевой.
- Веру Пехтелеву из Кемерова убил её бывший молодой человек Владислав Канюс, его осудили на 17 лет колонии. Суд установил, что убийство было совершено с особой жестокостью, истязания продолжались несколько часов, на теле жертвы – 111 травм. Соседи семь раз звонили в полицию, но никто так и не приехал.
- Владислав Канюс мог из заключения отправиться на фронт. По данным матери погибшей девушки, Канюс в последнее время публиковал в соцсетях фотографии себя в камуфляжной форме. Родные Пехтелевой опасаются, что после помилования из-за участия в войне Канюс может вернуться.
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