Полицейский ударил москвичку по лицу со словами "Я здесь власть"

В Москве МВД проводит проверку после появления информации о том, что сотрудник полиции ударил своим удостоверением по лицу местную жительницу со словами "Я здесь власть". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации МВД, 30 октября участковый пришёл домой к жительнице Москвы, что установить местонахождение военнообязанного брата её мужа, который якобы там был прописан. Между ними произошёл конфликт. Ведомство утверждает, что москвичка обратилась в полицию с жалобой на избиение, а участковый сообщил о её неадекватном поведении и действиях.

Ранее "Комитет против пыток" сообщил, что к ним обратилась жительница Москвы Диана Мальцева. Она рассказала, что к ней домой пришёл участковый Александр Бурденюк. Он искал брата её мужа и решил осмотреть квартиру. Мальцева утверждает, что попросила полицейского показать удостоверение, в ответ на это Бурденюк схватил её за руки, вывернул кисти и ударил в живот её же локтями. Москвичка вновь попросила показать документ, после чего участковый якобы ударил её по лицу удостоверением и начал говорить "Я здесь власть", "Вы что, здесь все попутали?", "Я вас всех здесь положу".

В итоге Бурденюк осмотрел одну из комнат, забрал паспорт у 18-летнего сына Мальцевой, но позже отдал его, когда домой вернулся супруг пострадавшей. Жительница Москвы обратилась в травмпункт. Врачи зафиксировали у неё ушиб мягких тканей щечной области, ушиб левого лучезапястного сустава и ссадины правой кисти.