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Полицейскую из Москвы оштрафовали за подделку протоколов на активистов

Суд в Москве оштрафовал полицейскую Екатерину Злобину на 110 тысяч рублей за подделку протоколов на шестерых экоактивистов в 2020 году. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Согласно приговору, Злобина подделала подписи полицейских на протоколах о неповиновении сотрудникам МВД.

Злобина утверждала, что подделать подписи от неё потребовали начальники. Адвокаты экоактивистов ходатайствовали об их допросе как свидетелей, но суд в этом отказал.

По версии следствия, в июле 2020 года экозащитники приехали на место строительства Юго-Восточной хорды в Москве по просьбе местных жителей. Вскоре туда вызвали полицию.

Полицейские предложили активистам проехать до отдела, чтобы составить заявление об экологическом преступлении. Те согласились, конфликта не было.

В отделе на них составили протоколы о неповиновении полиции, по которым суд оштрафовал каждого активиста на тысячу рублей. По результатам апелляции штрафы отменили, так как протоколы, якобы составленные несколькими полицейскими, были заполнены одним человеком – Екатериной Злобиной.

Трое экозащитников потребовали компенсации в 150 тысяч рублей за моральный вред. Прокуратура просила приговорить Злобину к пяти годам лишения свободы условно и частично удовлетворить иски экоактивистов. Помимо штрафа, суд постановил выплатить каждому заявителю по 50 тысяч рублей.

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