Полиция Еревана не дала военным РФ похитить российского дезертира

Полиция Еревана не позволила российским военным похитить дезертира, объявленного в России в розыск не позднее февраля этого года.

Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на эксперта правозащитной организации "Общественный вердикт" Асмик Новикову, 24-летний Семен Субботин, который раньше проходил службу в городе Тейково в Ивановской области, где базируется 54-я ракетная дивизия РВСН, и был объявлен в розыск, был задержан армянскими властями на 72 часа в рамках стандартной процедуры, в период которой армянская сторона должна сообщить о разыскиваемом человеке в Россию, а российская сторона — передать в ответ материалы уголовного дела в отношении него.

20 июля Субботин был отпущен из ИВС, однако правозащитники заметили рядом со зданием изолятора людей в российской военной форме. Они предупредили полицейских, и те доставили его в полицейский участок "Эребуни".

"Армянские полицейские среагировали и сделали все, что необходимо, чтобы наш подзащитный был в безопасности", — цитирует Новикову "Медиазона". По ее словам, теперь Россия может в течение 40 дней подать запрос об экстрадиции Субботина, в противном случае, после истечения срока, армянская сторона снимет его с розыска. "Если же российская сторона подготовит документы об экстрадиции, то дальше армянские судебные власти будут решать вопрос [о выдаче]. И это абсолютно не означает, что выдача состоится", — подчеркнула Новикова.

Российские военные неоднократно похищали в Армении бежавших из армии РФ военнослужащих, доставляли их на российскую военную базу в Гюмри, а потом переправляли в Россию.