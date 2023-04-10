Полиция Армении отпустила россиянина, обвиняемого в дезертирстве

В Ереване полиция Армении отпустила 23-летнего россиянина, которого на родине объявили в розыск по подозрению в дезертирстве. Об этом сообщает Armenia Today со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Представители ведомства заявили, что вопрос о выдаче россиянина властям России не рассматривается. "Вопрос выдачи гражданина РФ может быть рассмотрен при получении ходатайства о его выдаче и при наличии достаточных оснований, которые применяются при выдаче, согласно международным договорам." - пояснила Генпрокуратура Армении.

7 апреля полиция Армении сообщила о задержнии гражданина России по имени Юрий Т., который объявлен правоохранительными органами в Москве в розыск по подозрению в дезертирстве. О его задержании уведомили инициатора розыска, то есть российские правоохранительные органы. Другие подробности не приводились.

В Армению после начала войны в Украине уехали тысячи граждан России. Туда, в частности, возможет въезд по российскому внутреннему паспорту. При этом Армения юридически является союзником России в рамках организации ОДКБ.