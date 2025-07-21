В Болгарии в машине дипломата из Конго найдены 205 кг кокаина

Полиция Болгарии обнаружила партию кокаина весом почти в 206 килограммов в машине конголезского дипломата, который пытался въехать в Болгарию из Турции.

Об этом сообщает болгарское информационное агентство БТА.

Кокаин был найден при таможенном досмотре автомобиля. Он был расфасован в 179 упаковок и спрятан в пяти чемоданах среди личных вещей дипломата. Общая стоимость груза оценивается в 22,4 миллиона долларов США.

Дипломат, который был задержан, аккредитован в Бельгии, поэтому на болгарской территории он дипломатическим иммунитетом не пользовался.

Сообщается также о задержании водителя автомобиля, гражданина Болгарии, и пассажирки, гражданки Бельгии.

В случае признания виновными в контрабанде наркотиков им грозит до 20 лет лишения свободы.