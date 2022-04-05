Полиция Германии заявила о закрытии крупнейшего российского магазина в даркнете

Федеральная полиция Германии заявила о закрытии "Гидры" — крупнейшего российского магазина в даркнете. Через него шла торговля наркотиками, поддельными документами и нелегальными услугами. Годовой объём торговли на нём достигал, по верхним оценкам, нескольких миллиардов долларов. Немецкой полиции удалось изъять биткоины примерно на 23 миллиона евро.

"Гидра" работала с 2015 года, резкий рост популярности магазина начался в 2017 году. Немецкая полиция сообщает, что вела расследование деятельности площадки с августа 2021 года совместно с агентством по борьбе с киберпреступлениями и американскими властями. Об арестах или задержаниях не сообщается. Сайт магазина в сети Tor сейчас действительно недоступен, убедился корреспондент Радио Свобода.

По оценкам немецкой федеральной полиции, "Гидра" могла быть самой масштабной нелегальной торговой площадкой в мире. Ведомство оценило объём заключённых сделок на ней в 1,23 миллиарда евро только в 2020 году. На момент закрытия на рынке были зарегистрированы 19 тысяч продавцов и около 17 миллионов клиентов.