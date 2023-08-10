Полиция годами "не могла найти" экс-сотрудников ФСБ, избивших блогеров

Следственный комитет России настоял на аресте двух сотрудников московской компании "Серконс", избивших блогеров в 2019 году. Полиция четыре года "не могла их найти". Об этом пишет "Коммерсантъ".

По данным следствия, в марте 2019 года сотрудники "Серконса", ранее работавшие в ФСБ, – братья Павел и Алексей Филатчевы – в ходе потасовки избили блогеров интернет-издания "Росдержава", которые приехали в офис компании, чтобы снять о ней критический репортаж.

После драки все её участники обратились в полицию. Та возбудила два уголовных дела: о хулиганстве против блогеров и о нанесении им вреда здоровью в отношении Филатчевых. Расследование обоих дел было формальным и итоге прекратилось, пишет "Коммерсантъ".

Следствие утверждает, что у полиции изначально было множество улик против Филатчевых, однако она никак не могла "установить лица, подлежащих привлечению к уголовной ответственности". По словам представителя следствия в суде, "эта ситуация наглядно свидетельствует о коррупционных связях обвиняемых в правоохранительной системе".

В июле 2023 года дело забрал Следственный комитет России. Он возбудил против Филатчевых уголовное дело по статьям о групповом хулиганстве и воспрепятствовании законной деятельности журналистов. В суде следствие настаивало на аресте Филатчевых, чтобы они "не могли воспользоваться своими связями для противодействия расследованию". Суд отправил Филатчевых в СИЗО.

"Коммерсантъ" пишет, что "Серконс" – одна из ведущих компаний на рынке сертификации – наняла Филатчевых специально для решения "деликатных" вопросов. Среди них помощь заказчикам в сертификации по линии ФСБ и оптимизация налогов.