Полиция и "Русская община" провели рейд на фестивале "Слияние"

Сотрудники полиции вместе с членами организации "Русская община" провели рейд во время фестиваля электронной музыки "Слияние" во Владимирской области, несколько человек были задержаны. Об этом сообщает местное издание "Довод".

Издание пишет, что сотрудники силовых структур обвинили участников фестиваля в том, что они "слишком громкие и сжигают много бензина, дразня людей в условиях дефицита топлива".



"По объективным причинам работа сцен на фестивале временно остановлена. Мы ведем переговоры с ответственными органами, чтобы вернуть оборудование и восстановить работу сцен. Слияние продолжается в более камерном формате, сейчас мы переходим в режим тихой музыки и лесного чилла", - написали организаторы. Позже они пообещали ограничить уровень звука на площадках до "комфортного и безопасного значения".



По данным телеграм-канала "Осторожно, новости", в ночь на 11 июля участники фестиваля стали предупреждать друг друга, что на въезде в лес дежурят сотрудники ДПС. Позднее выяснилось, что приехали "человек 10 сотрудников полиции и "Русская община"". "Довод" пишет, что некоторых участников фестиваля проверили на наркотики, несколько человек по пока не установленным причинам были задержаны. "Осторожно, новости" утверждает, что одним из задержанных был местный житель, который приехал в нетрезвом виде с ружьём и требовал отдать ему алкоголь. Ранее планировалось, что фестиваль в прежнем формате должен был завершиться 12 июля, отмечает "Медиазона".