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Полиция Латвии будет штрафовать за надписи "Я русский" на автомобилях

Полиция Латвии предупредила об административной ответственности граждан, размещающих на личном автотранспорте "провокационные надписи на русском языке", к которым ведомство отнесло фразы "Я русский" или "Я русская". Такие действия могут быть расценены как "пропаганда военных преступлений, совершённых государством-агрессором в Украине".

"Учитывая текущую геополитическую ситуацию и войну России в Украине не допускается любая героизация военной агрессии", - говорится в твиттере латышской полиции.

Отмечается, что при выявлении наклеек сотрудники правоохранительных органов будут требовать немедленно их снять, а при установлении нарушения закона граждане, разместившие "провокационные надписи", будут подвергнуты штрафу.

  • Накануне по сети разошлось видео, на котором сотрудники эстонской полиции заставляют автовладельца снять со своей машины наклейку "Я русский". Как утверждают очевидцы, в случае отказа полицейские обещали отправить транспортное средство на штрафстоянку.
  • Ранее Латвия, Эстония, Литва, Финляндия и Польша ввели запрет на въезд на свою территорию машин с российскими номерами. О планах ввести подобные ограничения заявила также Норвегия.

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