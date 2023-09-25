Полиция Латвии будет штрафовать за надписи "Я русский" на автомобилях

Полиция Латвии предупредила об административной ответственности граждан, размещающих на личном автотранспорте "провокационные надписи на русском языке", к которым ведомство отнесло фразы "Я русский" или "Я русская". Такие действия могут быть расценены как "пропаганда военных преступлений, совершённых государством-агрессором в Украине".

"Учитывая текущую геополитическую ситуацию и войну России в Украине не допускается любая героизация военной агрессии", - говорится в твиттере латышской полиции.

Отмечается, что при выявлении наклеек сотрудники правоохранительных органов будут требовать немедленно их снять, а при установлении нарушения закона граждане, разместившие "провокационные надписи", будут подвергнуты штрафу.