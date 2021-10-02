Полиция на Пушкинской площади в Москве задержала пикетчиков

В Москве на Пушкинской площади полиция задержала семерых активистов.
Четверо из задержанных стояли с плакатами у памятника Пушкину, ещё один читал стихи перед собравшимися.
Как сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо" (признан иностранным агентом), активисты проводили пикеты против политических репрессий и за честные выборы.
Задержанные были доставлены в полицейские участки.
Информация о задержанных участниках акции продолжает поступать.
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