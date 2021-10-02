Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Полиция на Пушкинской площади в Москве задержала пикетчиков

Пушкинская площадь в Москве - место традиционных, больших и малых, гражданских акций (архивное фото)

В Москве на Пушкинской площади полиция задержала семерых активистов.

Четверо из задержанных стояли с плакатами у памятника Пушкину, ещё один читал стихи перед собравшимися.

Как сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо" (признан иностранным агентом), активисты проводили пикеты против политических репрессий и за честные выборы.

Задержанные были доставлены в полицейские участки.

Информация о задержанных участниках акции продолжает поступать.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG