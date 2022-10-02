Полиция начала проверку "Миссис Крым – 2022" из-за украинской песни

В аннексированном Крыму российская полиция проводит проверку по факту опубликования видео, на котором "Миссис Крым – 2022" Ольга Валеева исполняет украинскую песню "Червона калина", сообщает Крым.Реалии.

"В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", – цитирует пресс-службу российского МВД Крыма телеканал "Крым 24".

Сама Валеева заявила, что не знала о смысле песни и попросила перестать "писать ей оскорбления в соцсетях".

На данный момент видео с исполнением Валеевой украинской песни удалено.

Ранее российский суд в Бахчисарае привлёк к административной ответственности шестерых организаторов и участников крымскотатарской свадьбы за воспроизведение песни "Червона калина", которую российский суд назвал «боевой песней украинских националистов». Обвиняемых наказали штрафами и административными арестами. Российские телеграм-каналы опубликовали видео публичных «извинений» владельца ресторана и диджея. Ресторан, где проходил праздник, закрыли на проверку.

Песня приобрела особенную популярность в Украине и в мире после российского вторжения в страну. Она, в частности, легла в основу композиции "Hey Hey, Rise Up!", записанной группой Pink Floyd с вокалистом украинской группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. Официально песня в России не запрещена.