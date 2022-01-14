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МВД не завело дело из‑за испорченной картины ученицы Малевича

Полиция отказалась завести уголовное дело из-за порчи картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" (1932-1934). Сотрудники МВД посчитали ущерб незначительным. Об сообщается на сайте "Ельцин-центра", в арт-галерее которого проходит выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства".

Неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза двум из трёх безликих фигур, изображённых на картине. Реставрационный совет Третьяковской галереи, в коллекции которой находится полотно, оценил ущерб от повреждения в 250 тысяч рублей.

После того, как сотрудники МВД отказались заводить дело по факту повреждения картины, Министерство культуры России обратилось в Генпрокуратуру. Чиновники намерены отменить постановление полицейских.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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