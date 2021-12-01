Полиция не завела дело из-за венка, присланного оппозиционерке

В Бердске полиция отказалась заводить уголовное дело из-за траурного венка, который прислали перед прошедшими выборами родителям бывшей кандидатки в местный Совет депутатов Дарье Артамоновой. Об этом оппозиционерка сообщила на своей странице в инстаграме.

Полиция не стала возбуждать дело об угрозах убийством, так как не обнаружила состава преступления. В постановлении говорится, что сотрудники МВД "отработали похоронные агентства" и провели дактилоскопическую экспертизу. Выяснить, кто прислал венок, они не смогли.

По словам Артамоновой, 24 августа этого года неизвестные прислали её родителям похоронный венок. На траурной ленте была надпись: "Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье". 19-летняя оппозиционерка связала это с её участием в выборах в Совет депутатов Бердска.