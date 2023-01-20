Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 20 января был оштрафован полицией за поездку в машине с непристёгнутым ремнём безопасности. Он был уличён в правонарушении во время служебной поездки в графство Ланкашир на севере страны.

Полиция Ланкашира подтвердила, что за правонарушение наказан "42-летний мужчина", передаёт Би-би-си. Накануне офис премьер-министра распространил его извинения за случившееся.

Сунак находился на заднем сидении служебного автомобиля, в поездке его сопровождали охранники-мотоциклисты. Он заявил, что отстегнулся на несколько минут, на время съёмки видео в социальные сети.

Штраф за поездку без ремня безопасности составляет 100 фунтов стерлингов (123 доллара США или 8,5 тысячи рублей), если правонарушитель наказан на месте и 500 — если дело передано в суд.