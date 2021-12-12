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Полиция помешала вечеру солидарности с политзаключёнными

Пикет за свободу политзаключённым на Красной площади в Москве

Полиция в воскресенье помешала проведению вечера солидарности с политзаключёнными в Москве. Об этом ОВД-Инфо (внесён в реестр "иноагентов" сообщила координатор площадки "Открытое пространство", где проходило мероприятие, Мария Шукалович.

По её словам, организаторы успели начать благотворительный аукцион в поддержку политзаключённых, однако почти сразу после этого в помещение пришли сотрудники полиции, заявив, что собравшиеся не соблюдают социальную дистанцию и находятся не в масках. Полицейские заявили, что если мероприятие не закончится в течение получаса, на место прибудут два автобуса ОМОН. В результате организаторы завершили вечер на два часа раньше, чем планировалось.

По данным телеграм-канала "Протестный МГУ", на вечер пришли несколько десятков человек. Они успели подписать новогодние открытки для политзаключённых в СИЗО и колониях.

Правозащитный центр "Мемориал" (внесён в реестр "иноагентов") на данный момент признал политзаключёнными в России 84 человек. Ещё более 300 человек признаны преследуемыми по религиозным мотивам.

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