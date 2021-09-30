Полиция прекратила уголовное дело журналистки Ники Самусик

Полиция прекратило уголовное дело о хулиганстве в отношении журналистки SOTA Ники Самусик, об этом сообщает "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Катерину Тертухину. Ранее она была задержана по делу о хулиганстве после перфоманса активиста Павла Крисевича на Красной площади в центре Москвы.

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Дело прекращено в связи с непричастностью Самусик к организацию перформанса. "ОВД-Инфо" уточняет, что следователь удовлетворил ходатайство адвоката, но отказался возвращать Самусик съемочную технику, поскольку это вещественное доказательство в процессе против Крисевича.

Накануне следователи в Мурманской области вызвали на допрос родителей журналистки, сообщала редакция Север.Реалии. Их интересовало, знают ли они о событиях на Красной площади и как могут охарактеризовать свою дочь и Крисевича.

В середине июня в комнате общежития петербургского госуниверситета, где живет Самусик, прошёл обыск. Полицейские изъяли плакаты с одиночных пикетов, SD-карта и старый телефон. Обыск проводился без участия Самусик, так как она находилась на практике в другом городе.

Акция Павла Крисевича против репрессий прошла в июне. Он выстрелил холостыми патрономи два раза в воздух и один раз себе в голову. Перед этим активист зачитал манифест против репрессий.

Суд в Москве арестовал активиста по делу о хулиганстве из-за акции. Самусик, которая снимала происходящее, задержали после перфоманса, у неё забрали SD-карту с фотографиями, а затем 11 часов удерживали в отделении полиции без объяснения причин. К Самусик не допускали адвоката. Позже суд освободил Нику Самусик без суда по мере пресечения, оставив её в статусе подозреваемой.

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* Издание признано иностранным агентом решением Минюста.