Полиция пришла к участнице антивоенного митинга в Томске

В Томске сотрудники полиции пришли с обыском к музыканту Анне Чагиной, которая выступала в социальных сетях против войны с Украиной, а также участвовала в антивоенном митинге 6 марта. Об этом ОВД-Инфо сообщил её друг Игорь Новиков.

В момент обыска в квартире также находилась Марина Коростелева – дочь Анны Чагиной. Она успела сообщить друзьям семьи о том, что возбуждено уголовное дело, но какое именно - не уточнила. Чагина и Коростелева перестали выходить на связь, их местонахождение не известно.

Чагина несколько раз выкладывала антивоенные публикации на своей странице "Вконтакте". Сейчас ее аккаунт заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Новиков уточнил, что блокировка страницы произошла примерно два месяца назад. 6 марта Чагину задержали на антивоенном митинге, а позже суд оштрафовал ее по административной статье о дискредитации армии.

Позднее Новиков сообщил "ОВД-Инфо", что в отношении Чагиной возбудили уголовное дело о дискредитации армии. Музыканта задержали на 48 часов.