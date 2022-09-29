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Полиция пришла с обыском к защитнице Шиеса 

В городе Ухта Республики Коми полиция пришла с обыском к экоактивистке и защитнице Шиеса Валентине Осташковой, сообщают Север. Реалии. Обыск связан с делом о ложном сообщении о поджоге военкомата, которое было возбуждено против мужа Осташковой Владислава Краваля.

По версии следствия, 25 сентября Краваль позвонил в полицию и сообщил о якобы готовящемся поджоге. При этом сотрудникам правоохранительных органов не удалось его задержать. На данный момент местонахождение Краваля неизвестно.

Несколько лет назад на фоне так называемой "мусорной реформы", включающей в себя строительство новых полигонов и заводов по сжиганию и переработке мусора, по всей России начались протесты против такого строительства.

Самый массовый из них с 2018-го по 2020-й годы проходил в Архангельской области в районе железнодорожной станции "Шиес", куда планировалось свозить отходы из Москвы и Московской области. Местные жители разбили возле стройки полигона лагерь, который много раз пытались снести власти. На нескольких участников протеста были возбуждены уголовные дела. В итоге чиновники всё же отказались от идеи строительства. Валентина Осташкова была одной из активных участниц протеста.

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