Полиция провела обыск у Ники Самусик в общежитии СПбГУ

В общежитии Санкт-Петербургого университета полиция провела обыск в комнате, где живет студентка и журналистка Sota Ника Самусик. Об этом издание сообщает в своём телеграме.

У Самусик изъяли плакаты с одиночных пикетов, SD-карту и старый телефон. Полицейские провели обыск без участия Самусик, так как она находится на практике в другом городе.

Ника Самусик была задержана в Москве после акции Павла Крисевича против репрессий. Крисевич "выстрелил" холостыми патронами себе в голову на Красной площади. Перед выстрелом активист зачитал манифест в поддержку политзаключённых.

Суд в Москве арестовал Крисевича на 2 месяца по делу о хулиганстве из-за акции. Самусик, которая снимала происходящее, задержали после акции, а затем 11 часов удерживали в отделении полиции без объяснения причин. К Самусик не допускали адвоката. Позже суд освободил Нику Самусик без суда по мере пресечения, но девушка остается в статусе подозреваемой по уголовному делу о хулиганстве.

Нике Самусик 19 лет. Она студентка биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Журналистка ведёт телеграм-канал "Пьятница" об акционизме и современном искусстве. У Самусик онкологическое заболевание в стадии ремиссии.