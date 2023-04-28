Полиция в Нижнем Новгороде пришла с обысками к организации "Команда против пыток". Центр по противодействию экстремизму обыскивал дома трёх юристов организации и её офис, сообщается в её телеграм-канале. Среди них — Ольга Садовская, получившая 27 апреля премию правозащитной Московской Хельсинкской группы.

В квартиры полицейские пришли в 7 утра по местному времени (совпадает с московским), дверь в офис была вскрыта с помощью сотрудников МЧС.

Правозащитники говорят, что действия полиции связаны с уголовным делом, возбуждённым в Северной Осетии. В апреле полиция обыскивала по тому же делу Северо-Кавказский офис "Команды" в Пятигорске, сообщала редакция Кавказ.Реалии. Подробности дела не приводятся.