Полиция сорвала концерт рэпера Scally Milano в Петербурге

В Петербурге сотрудники силовых ведомств сорвали концерт рэп-исполнителя Scally Milano (Даниил Дмитриев), который проходил вечером 22 апреля в "Гигант Холл".

После исполнения первой песни концерт прервала полиция. "Всё, концерт окончен, все на выход!" — заявили полицейские со сцены. По данным "Фонтанки", концерт остановили сотрудники антинаркотического управления полиции.

Не менее шести несовершеннолетних были задержаны, сообщает "Бумага" со ссылкой на МВД. В ведомстве изданию заявили, что подростки находились на концерте в состоянии алкогольного опьянения. Их доставили в отдел полиции для административного разбирательства после чего передали родителям, утверждают в МВД.



Причины визита полицейских на мероприятие неизвестны. В МВД заявляют, что провели "профилактическое мероприятие", однако что стало поводом для проверки, не сообщают.

"Фонтанка" ранее писала, что проверка может быть связана с наркотиками. Накануне вечером в соцсетях начала распространяться информация о том, что на концерте от передозировки скончалась девушка. Однако это опровергает и сам Scally Milano, и представители "Гигант Холл", и полицейские, - пишет Север.Реалии.

Одной из тех, кто активно тиражировал неподтвержденную информацию о смерти посетительницы концерта, была глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она потребовала возбудить в отношении рэпера дело о склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Кроме того, Мизулина отметила, что рэпер выступал с высказываниями против войны в Украине, опубликовав видео, на котором он вместе с посетителями концерта скандирует антивоенный лозунг.

Также Мизулина отметила, что рэпер "неуважительно" относится к Вечному огню и Владимиру Путину.