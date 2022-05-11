Полиция составила на Илью Яшина четыре административных протокола

В Москве полиция составила четыре протокола о дискредитации российской армии на оппозиционного политика Илью Яшина. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
Яшин заявил, что ему может грозить не только крупный штраф, но и уголовное преследование. По словам политика, он не собирается "бегать и прятаться". "Я выступаю против войны, потому что патриот России. А дискредитируют армию, с моей точки зрения, те, кто развязал эту преступную бойню." - заявил Яшин.
Административные дела в отношении оппозиционера будут рассмотрены 25 мая в Тушинском суде Москвы.
- После российского вооружённого вторжения на территорию Украины власти России ввели новый закон об административном и уголовном наказании за дискредитацию действий российской армии и публичное распространение заведомо ложной информации о российских военных. Обвиняемым по этим статьям грозят как крупные штрафы, до 100 тысяч рублей, так и лишение свободы сроком до 15 лет. Возбуждены уже десятки таких дел.
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