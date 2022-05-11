Полиция составила на Илью Яшина четыре административных протокола

В Москве полиция составила четыре протокола о дискредитации российской армии на оппозиционного политика Илью Яшина. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Яшин заявил, что ему может грозить не только крупный штраф, но и уголовное преследование. По словам политика, он не собирается "бегать и прятаться". "Я выступаю против войны, потому что патриот России. А дискредитируют армию, с моей точки зрения, те, кто развязал эту преступную бойню." - заявил Яшин.

Административные дела в отношении оппозиционера будут рассмотрены 25 мая в Тушинском суде Москвы.