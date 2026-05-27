Полиция Украины: Рощиной в СИЗО сломали затылочную кость

Полиция Украины сообщила, что украинской журналистке Виктории Рощиной сломали затылочную кость в СИЗО Таганрога. О травме, которую Рощина получила незадолго до смерти, рассказал замначальника Следственного управления Нацполиции Украины Дмитрий Шевчук.
По его словам, в следственном изоляторе в Таганроге Рощину содержали в камере с антисанитарными условиями. Там не было горячей воды, а на еду отводилось только три минуты – за это время надо было в том числе вымыть свою посуду. Утром и до отбоя запрещалось сидеть или лежать.
Из-за того, что журналистка требовала нормальных условий содержания и отказывалась петь российский гимн, ее систематически избивали, отметил Шевчук.
Примерно за две недели до гибели Рощину перевели в изолятор в городе Кизел в Пермском крае. Во время этапирования журналистка уже находилась в критическом состоянии и нуждалась в медицинской помощи. По данным украинской полиции, руководство СИЗО знало о тяжелом состоянии арестованной.
19 сентября 2024 года Рощина умерла.
По информации французского медиаконсорциума Forbidden Stories, на теле Виктории Рощиной, которое Россия вернула Украине, не хватало нескольких органов, в частности мозга, гортани и глазных яблок, а также были зафиксированы следы пыток.
- 24 февраля 2022 года Рощина работала в городе Счастье Луганской области, где за несколько дней до этого обстреляли ТЭС. В марте журналистка пыталась попасть в блокадный Мариуполь с гуманитарной колонной, но в Бердянске российские военные нашли в её телефоне сообщение от контакта "СБУ Запорожье" и задержали.
- Более недели Рощину удерживали в Бердянске. Её избили, отобрали технику, заставляли записать видео в поддержку России, но она отказалась. Освободили Рощину, только заставив снять ролик в "нужном" формате.
- После первого плена Рощина отказалась от реабилитации и продолжила работать на занятых Россией территориях. В июне 2022 года выходила в эфир из Лисичанска.
- 3 августа 2023 года связь Рощиной пропала. Через Польшу, Латвию и Литву она въехала в Россию, а затем на занятую российскими войсками территорию. Последний раз её видели в Энергодаре. Позже стало известно, что она попала в плен к российским военным. Четыре месяца Рощина провела в плену в Мелитополе, затем – в СИЗО Таганрога, куда её перевезли в тяжёлом состоянии и со следами пыток.
- Президент Украины присвоил Виктории Рощиной звание Героя Украины посмертно.