Полиция Украины: Рощиной в СИЗО сломали затылочную кость

Полиция Украины сообщила, что украинской журналистке Виктории Рощиной сломали затылочную кость в СИЗО Таганрога. О травме, которую Рощина получила незадолго до смерти, рассказал замначальника Следственного управления Нацполиции Украины Дмитрий Шевчук.

По его словам, в следственном изоляторе в Таганроге Рощину содержали в камере с антисанитарными условиями. Там не было горячей воды, а на еду отводилось только три минуты – за это время надо было в том числе вымыть свою посуду. Утром и до отбоя запрещалось сидеть или лежать.

Из-за того, что журналистка требовала нормальных условий содержания и отказывалась петь российский гимн, ее систематически избивали, отметил Шевчук.

Примерно за две недели до гибели Рощину перевели в изолятор в городе Кизел в Пермском крае. Во время этапирования журналистка уже находилась в критическом состоянии и нуждалась в медицинской помощи. По данным украинской полиции, руководство СИЗО знало о тяжелом состоянии арестованной.

19 сентября 2024 года Рощина умерла.

По информации французского медиаконсорциума Forbidden Stories, на теле Виктории Рощиной, которое Россия вернула Украине, не хватало нескольких органов, в частности мозга, гортани и глазных яблок, а также были зафиксированы следы пыток.