Полиция в Крыму закрыла фестиваль, проводящийся вместо "Казантипа"

Российская полиция и Роспотребнадзор в аннексированном Крыму закрыли фестиваль Z.Fest, проводящийся в селе Поповка у западного берега полуострова. Там с 1992 до 2014 года проходил фестиваль электронной музыки "Казантип".

Как сообщает сайт российского министерства внутренних дел в Крыму, причиной остановки фестиваля стало нарушение санитарных правил, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. В частности, речь идёт о запрете мероприятий больше, чем с тысячей участников, нарушении режима ношения масок и дистанцирования.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Сообщается, что на месте выявлена продажа наркотиков и заведены несколько административных дел из-за употребления наркотических препаратов без назначения врача и распития алкоголя. Предполагалось, что фестиваль пройдёт с 30 июля по 8 августа. В прошлом году мероприятие уже отменялось из-за жалоб местных жителей, — отмечает Крым.Реалии.