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Полиция Латвии будет проверять документы у голосующих в посольстве россиян

Посольство России в Латвии, архивное фото
Посольство России в Латвии, архивное фото

Полиция и Управления по делам гражданства и миграции в Риге будут проверять документы у россиян, пришедших к посольству проголосовать на выборах президента. Об этом сообщил в эфире канала TV3 начальник Государственной полиции Армандс Рукс, передаёт Delfi.

У граждан России будут проверять право на пребывание в Латвии. Утверждается, что аналогичные проверки российские службы проводят у латвийцев, когда те приходят голосовать в посольство в Москве.

В феврале министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что считает, что люди, участвующие в голосовании, фактически демонстрируют поддержку российского вторжения в Украину, рассказывала редакция Delfi. Издание отмечало, что реакция латвийских властей может привести к тому, что сторонники президента России Владимира Путина будут опасаться приходить на участки для голосования.

  • Выборы президента в Латвии пройдут в зданиях посольства России в Риге и его консульского отдела 17 марта. Консульства России в Даугавпилсе и Лиепае закрыты после полномасштабного российского вторжения в Украину.
  • Досрочное голосование на выборах президента России уже началось, но основными днями голосования назначены 15, 16 и 17 марта. Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти вмешиваются в избирательный процесс, часто речь идёт и о прямых фальсификациях.

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