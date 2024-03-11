Полиция и Управления по делам гражданства и миграции в Риге будут проверять документы у россиян, пришедших к посольству проголосовать на выборах президента. Об этом сообщил в эфире канала TV3 начальник Государственной полиции Армандс Рукс, передаёт Delfi.

У граждан России будут проверять право на пребывание в Латвии. Утверждается, что аналогичные проверки российские службы проводят у латвийцев, когда те приходят голосовать в посольство в Москве.

В феврале министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что считает, что люди, участвующие в голосовании, фактически демонстрируют поддержку российского вторжения в Украину, рассказывала редакция Delfi. Издание отмечало, что реакция латвийских властей может привести к тому, что сторонники президента России Владимира Путина будут опасаться приходить на участки для голосования.