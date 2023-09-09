Полиция арестовала сбежавшего из тюрьмы подозреваемого в шпионаже и терроризме 21-летнего гражданина страны Дэниэла Халифе. Розыск занял четыре дня. Он был задержан в западном районе Лондона Чизик после того, как его опознали несколько очевидцев, передаёт The Telegraph.

Военнослужащему Королевского корпуса связи Халифе были предъявлены обвинения в нарушении закона о гостайне и терроризме, он содержался в лондонской тюрьме "Уандсворт". Он отрицает обвинения. В среду он скрылся из неё, привязав себя ко дну грузовика, привозившего продукты.

Бегство Халифе вызвало резкую критику правоохранительной системы в Великобритании, как со стороны властей, так и оппозиции. Последняя проверка "Уандсворта" в июне 2022 показала, что 44 процента сотрудников отсутствовали на рабочем месте во время инспекции.

Тюрьма была названа инспекторами переполненной и кишащей грызунами. Бывшие сотрудники вспоминают, что в некоторых случаях полторы тысячи заключённых охраняли 7-8 надзирателей. После инспекции ситуация за год не улучшилась, а заключённых в "Уандсворте" стало ещё больше.