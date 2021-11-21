В Москве задержаны активисты "Социалистической альтернативы"

Сотрудники полиции, включая сотрудников центра по борьбе с экстремизмом, в воскресенье в Москве ворвались в помещение, где проходило собрание сторонников организации "Социалистическая альтернатива". По словам Джавида Мамедова, организатора собрания, в помещение ворвались около 30 полицейских - сообщает корреспондент Радио Свобода.

Формальную причину сотрудники полиции объяснили "нарушением антикоронавирусных ограничений". Собрание было сорвано, трое его участников были задержаны. Их отвезли в ОВД "Даниловский", пока не сообщается, в чём их обвиняют.

"Социалистическая альтернатива" - левая оппозиционная организация, участники которой нередко участвуют в акциях протеста против политики российских властей.