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Полиция в Москве задержала участника одиночного пикета у стен Кремля

Полиция в Москве 13 января задержала участника одиночного пикета в поддержку политзаключённых и против пыток у стен Кремля. На него составлен протокол о о нарушении участником акции правил её проведения. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Участник пикета, — житель Московской области Сергей Козлов, — сам рассказал изданию о случившемся. По его словам, пикет проходил рядом с Могилой неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены. Акция была прервана полицейскими, доставившими Козлова в ОВД.

Перед этим к нему подошли люди в штатском и попросили показать паспорт, а также сфотографировали плакат, рассказывает Козлов. Российское законодательство не предусматривает специальных согласований одиночных пикетов. Несмотря на это участников регулярно задерживают сотрудники правоохранительных органов.

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