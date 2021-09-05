Полиция в Петербурге задержала директора фестиваля памяти Довлатова

Директора фестиваля памяти Сергея Довлатова "День Д" Анастасию Принцеву и двух координаторов задержали в Петербурге, сообщило издание "Бумага". Им инкриминируют организацию массового пребывания людей в общественном месте.

Инцидент произошел вечером 4 сентября. В рамках фестиваля в сквере Довлатова проходило открытие памятника собаке писателя. Участники мероприятия читали произведения Довлатова. В этом момент полицейские попросили их разойтись, поскольку акция не согласована.

Задержанных отвезли в 28 отделение полиции Санкт-Петербурга. Позже их отпустили из полиции с протоколами по статье "организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка". Об этом сообщило издание "ОВД-инфо".

"День Д" – ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова. Он проводится с 2016 года. В 2021 году акция была посвящена 80-летию со дня рождения писателя.