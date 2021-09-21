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Полиция в Петербурге задержала нескольких пикетчиков у избиркома

Избирательный участок в Санкт-Петербурге в минувшие дни голосования

В Санкт-Петербурге у здания избирательной комиссии полиция прервала пикет кандидата в городское Законодательное собрание от "Справедливой России" Ольги Галкиной. Об этом сообщает телеграм-канал "Ротонда".

Полицейские попросили Ольгу Галкину предъявить документ, удостоверяющий её личность, и сообщили ей, что пикеты запрещены.

Телеграм-канал "Задержания Санкт-Петербург" сообщает, что сотрудники полиции задержали пять человек из собравшихся у здания Избиркома.

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