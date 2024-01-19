Полиция в России начала вызывать на опросы трансгендерных людей

В Санкт-Петербурге и Архангельской области трансгендерных людей начали вызывать в полицию. Как сообщает правозащитная организация "Сфера", они получают телефонные звонки и повестки с требованием явиться в отделы полиции с документами. Правоохранительные органы требуют предъявить справки о совершении трансперехода (смене гендерного маркера в удостоверении личности) и объяснить обстоятельства их получения.

"Сфера" приводит уже три таких случая. По словам правозащитников, от трансгендерных людей требовали рассказать, когда и где они получили справки, сколько заплатили и кто сопровождал их на медицинской комиссии. Им угрожают, что, если справка при проверке будет призвана недействительной, её владелец будет обязан вернуть в документах тот пол, который был указан до перехода. В качестве основания для возбуждения проверки правоохранители называют, например, то, что справка была выдана слишком быстро, по их мнению.

"Медиазона" уточняет, что повестки приходят от имени региональных управлений МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. По мнению руководительницы службы юридической помощи "Сферы" Кати Диковской, такие действия со стороны полиции связаны с проверкой учреждений, выдавших медицинские заключения.

Кроме того, в полиции трансгендерных людей спрашивают, посещали ли они ЛГБТ+ мероприятия, например вечеринки.