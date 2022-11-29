Полиция высылает иногородних из Ашхабада перед Днём нейтралитета

Полиция высылает иногородних граждан страны из туркменской столицы Ашхабада. Их обязывают подписывать обещание не приезжать в город во время праздников. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода — Радио Азатлык.

За каждого задержанного внутреннего мигранта полицейские получают премию в размере 100 манатов (28 долларов), рассказал источник редакции в полиции. Задерживают и внутренних мигрантов, у которых есть разрешение на временное проживание в городе. Сообщается, что это делается для обеспечения безопасности в городе во время надвигающегося национального праздника.

12 декабря в стране отмечается День нейтралитета. Праздник стал государственным после принятия резолюции Генассамблеей ООН о постоянном нейтралитете государства. Туркменское правительство и государственные СМИ преподносят политику нейтралитета в качестве высшего достижения во внешнеполитической сфере.

В 2020 году тогдашний президент Гурбангулы Бердымухамедов выпустил книгу под названием "Туркменистан – Родина Нейтралитета". Центральный банк выпустил специальные памятные монеты и купюры в честь годовщины.