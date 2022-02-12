В Подмосковье полиция задержала более 10 участников акции против вырубки Троицкого леса, на месте которого планируют построить "школу-гигант". Телеграм-канал "Readovka" сообщает, что в сходе приняли участие около 500 человек.

Сообщается, что задержанных поместили в автозак. К одному из них полицейские применили силу. СМИ сообщают, что задержано от 11 до 14 человек.

Вырубать деревья под строительство школы под Троицком начали 10 января. Мэрия Москвы заявляла, что там будет построена "школа-гигант", в которой смогут учиться более двух тысяч школьников. Активисты пытаются помешать спиливать деревья. Между ними, охранниками и строителями происходят стычки. Против постройки огромной школы жители Троицка собрали три тысячи подписей.

"Коммерсантъ" сообщал, что под постройку планируют вырубить 4,9 гектара из 75 гектаров Троицкого лесопарка.