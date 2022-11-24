Полиция задержала не менее 10 человек в офисе "Открытого пространства"

Не менее десяти человек задержаны в Москве в офисе общественной организации "Открытое пространство", где в четверг проходил вечер солидарности с уральскими антифашистами, арестованными по обвинению в терроризме.

Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", полицейские, ворвавшиеся в помещение, заблокировали выход и поставили всех участников вечера лицом к стене, а затем по одному сопроводили их в автозак. При этом к задержанным не допустили приехавшего на место адвоката Лейсан Маннапову. По её словам, среди задержанных - пять девушек. На вопросы, куда их повезут и по какому обвинению задержали, полицейские не ответили.

В начале сентября в Тюмени, Сургуте и Екатеринбурге были задержаны шесть представителей антифашистского движения, у них прошли обыски, после чего молодых людей отправили в СИЗО, обвинив в создании террористического сообщества и участии в нём. По версии следствия, один из обвиняемых, Никита Олейник из Сургута, создал сообщество, руководствуясь "ненавистью к нынешнему государственному режиму". Позже все шестеро арестованных по уголовному делу заявили о том, что их пытали.