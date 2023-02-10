Полиция отчиталась о задержании подозреваемого в причастности к убийству депутата Госдумы первого созыва Марка Горячева в 1997 году. Политик какое-то время считался одним из самых богатых бизнесменов в России, он исчез в Санкт-Петербурге. Теперь сообщается, что он был убит, его тело, предположительно, расчленил будущий помощник заместителя министра МВД.

Полиция отчиталась о задержании подозреваемого в причастности к преступлению 10 февраля. Его имя не раскрываются, предположительно, он был за рулём автомобиля, на котором был похищен депутат в марте 1997 года. Организатор группы похитителей был задержан ещё в 2021 году, заявила пресс-секретарь МВД государственному агентству ТАСС.

Марк Горячев в эфире программы "Час Пик", 1994

Издание "Фонтанка", без указания источников, пишет, что 42-летний Горячев был похищен по указанию члена ОПГ Кости Могилы (Константина Яковлева) Владимира Кулибабы. Кулибаба, как утверждается, был правой рукой Могилы и имел долю в бизнесах Горячева в обмен на покровительство. Утверждается, что после похищения он убил своего бизнес-партнёра в собственной бане у особняка в посёлке Озерки Ленинградской области. Тело было расчленено боевиком группировки Дмитрием Скворцовым, утверждается в публикации, и выброшено по частям в полынью в Финском заливе.

Кулибаба позднее возглавлял Федерацию вольной борьбы Санкт-Петербурга, был и помощником председателя Олимпийского комитета России. Он был задержан в 2021 году вместе с несколькими соратниками по подозрению в убийстве ещё одного члена группировки, Игоря Савина по прозвищу Кувалда, в 1993 году.

Скворцов потом стал начальником тыла МВД на транспорте по Северо-Западу и помощником заместителя министра внутренних дел Александра Романова, он полковник полиции в отставке. Он объявлен в федеральный розыск по подозрению в причастности к заказным убийствам. Бывший полицейский уехал из России перед задержанием своего бывшего начальника по ОПГ.