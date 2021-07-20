Полиция задержала всё руководство ГИБДД Ставропольского края

В Ставропольском крае полиция и Росгвардия задержала главу регионального управления ГИБДД полковника Алексея Сафонова и несколько его подчиненных по подозрению в коррупции. Сообщается о задержании 35 сотрудников ведомства.

В рабочих кабинетах и домах подозреваемых проводятся обыски. Утверждается, что задержанные сотрудники ГИБДД "в составе преступной группы занимались продажей документов и красивых автономеров".

Бывший советник главы Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём телеграм-канале заявил, что подозреваемые "наживались на всем: от "блатных номеров" и пропуска большегрузов - до торговли песком". Он выложил фотографии дома, который, по его словам, принадлежит Сафонову, не указав источник появления фотографий. На снимках видна роскошная эклектичная стилистика помещения, позолоченая сантехника потолки и расписные потолки.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу задержания руководства ГИБДД Ставропольского края пока нет.