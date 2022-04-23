Полиция заставила жительницу Пскова перекрасить жёлто-синий забор

В Пскове к жительнице микрорайона Кресты пришла полиция, потому что она покрасила забор около дома в жёлто-синий цвет. После их визита женщина перекрасила забор. Об этом сообщается в телеграм-каналах изданий "Псковская губерния" и "7x7".

По данным подписчика "7x7", жительница микрорайона красила забор в эти цвета каждую весну. Вечером 22 апреля она обновила краску. После этого на нее пожаловались соседи.

На место приехала полиция, представители администрации и домоуправления. Они сказали женщине, что ассоциации с цветами флага Украины "нежелательны". Она перекрасила забор в синий цвет, - пишет Север.Реалии. О каких-либо санкциях по отношению к ней не сообщается.