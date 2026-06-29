Польша депортировала 11 человек за организацию протестов на деньги РФ

Агентство внутренней безопасности Польши 29 июня отчиталось о задержании и депортации девяти граждан Украины и двух граждан Беларуси по подозрению в организации акций протеста, финансируемых Россией.

Утверждается, что с осени 2025 года они вербовали украинских беженцев для участия в политических акциях против правительства в Киеве. Для этого они использовали резонансные темы, включая коррупционные скандалы в Украине. Деньги на эту деятельность поступали из России, а сами депортированные были связаны с российскими и белорусскими структурами.

В агентстве заявили, что организаторы стремились использовать беженцев для усиления напряженности в обществе и подрыва доверия к властям.

Россия пока не прокомментировала эту информацию.