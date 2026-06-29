Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Польша депортировала 11 человек за организацию протестов на деньги РФ

Архивное фото
Архивное фото

Агентство внутренней безопасности Польши 29 июня отчиталось о задержании и депортации девяти граждан Украины и двух граждан Беларуси по подозрению в организации акций протеста, финансируемых Россией.

Утверждается, что с осени 2025 года они вербовали украинских беженцев для участия в политических акциях против правительства в Киеве. Для этого они использовали резонансные темы, включая коррупционные скандалы в Украине. Деньги на эту деятельность поступали из России, а сами депортированные были связаны с российскими и белорусскими структурами.

В агентстве заявили, что организаторы стремились использовать беженцев для усиления напряженности в обществе и подрыва доверия к властям.

Россия пока не прокомментировала эту информацию.

Evening Newsletter - Subscription widget compact
Этот контент также в категориях
XS
SM
MD
LG