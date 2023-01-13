Польша и Литва хотят введения санкций против ядерного сектора РФ

Польша и Литва хотят, чтобы Евросоюз ввел ограничения в отношении ядерного сектора России в рамках десятого пакета санкций. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных дипломатов двух стран. По их словам, новый пакет санкций должен быть готов к 24 февраля.

Как отмечает Reuters, Украина уже призывала ЕС ввести санкции против компании "Росатом". До сих пор эта инициатива блокировалась, в частности, Венгрией.

Польша и Литва также предлагают запретить больше "российских пропагандистских СМИ" и исключить больше российских банков из системы SWIFT.

Кроме того, страны хотят введения ограничений против Беларуси, с помощью которой, по словам собеседников агентства, России удается обходить некоторые европейские санкции. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет новые санкции против Беларуси за помощь России в войне.

Европейские дипломаты заявили, что они снова попытаются положить конец торговле алмазами между Бельгией и Россией, а также расширят запреты на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.

В настоящее время в санкционный список внесены около 1300 человек и 120 организаций. Ограничения распространяются на торговлю, транспорт, энергетику, банковское дело, средства массовой информации и оборону.