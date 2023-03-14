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Польша и Словакия объявили о готовности поставить Украине МиГ-29

Украинский МиГ 29 в небе над восточной Украиной. 1 января 2023

Премьер-министр Польши заявил во вторник, что его правительство могло бы "в течение 4-6 недель" передать Украине истребители МиГ-29 советского производства.

На прошлой неделе польские лидеры говорили, что отправка боевых самолетов будет осуществлена только в рамках международной коалиции. О своей готовности поставить Украине МиГ-29 ранее заявила Словакия. Варшава и Братислава призвали другие страны-члены НАТО присоединиться к поставкам боевых самолётов в Украину. Польский премьер Матеуш Моравецкий во вторник заявил, что Варшава могла бы поставить свои МиГи в течение нескольких недель, не уточним при этом, идет ли речь о шаге, согласованном в рамках коалиции и готовы ли другие союзники последовать этому примеру.

Сообщившее об этом агентство Associated Press отмечает, что пилотам ВВС Украины хорошо знакомы истребители МиГ-29, которые можно было бы применить непосредственно после получения.

Польша имела на вооружении эти истребители с 1989 года - всего 28 штук. С тех пор проводилась замена российских самолетов на американские F-16s и корейские многоцелевые самолеты FA 50. Правительство Польши также продолжает приобретать американские истребители F-35.

Украина неоднократно обращалась к Западу с просьбой о поставках истребителей - для противодействия российской армии, второй год ведущей агрессивную войну в Украине. К настоящему времени пока нет признаков готовности к поставкам боевых самолетов Киеву ни со стороны США, ни со стороны Великобритании.

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