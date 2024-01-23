Польша и страны Балтии добиваются запрета на импорт российского СПГ

Польша и страны Балтии выступают за то, чтобы в 13-й пакет санкций против России в связи с её вторжением в Украину, который сейчас обсуждается в ЕС, был включён запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и алюминия из России. Об этом сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

О том, что страны ЕС обсуждают новый пакет санкций, рассчитывая принять его до 24 февраля – второй годовщины российского широкомасштабного вторжения в Украину, – ранее сообщало агентство Bloomberg. Официально о ходе обсуждения не сообщается. По сообщению Йозвяка, Польша, Латвия, Литва и Эстония занимают наиболее жёсткую позицию из всех 27 стран ЕС. Помимо запрета на импорт сырья, приносящего российскому бюджету большие доходы, они настаивают также на прекращения финансирования совместных научных разработок с Россией, ужесточении санкций в авиационном секторе и ужесточении санкций против Беларуси – так, чтобы они соответствовали мерам, введённым против России.

ЕС ранее ввёл ввёл ограничения на импорт трубопроводного газа из России. Однако сжиженного природного газа они не коснулись, хотя ряд стран ЕС и ранее высказывался за их введение. В прошлом году импорт СПГ из России в ЕС даже несколько вырос в сравнении с 2022 годом.

В ЕС также продолжается обсуждение вопроса об использовании для поддержки Украины доходов от российских активов, замороженных после вторжения в Украину. Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник достигли "политического соглашения" – об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. По его словам, официальное решение может быть принято до следующей встречи глав МИД стран ЕС, намеченной на 19 февраля.

Речь в данный момент не идёт о конфискации многомиллиардных российских активов, а об использовании средств, полученных в качестве прибыли от этих активов после их заморозки (процентов по вкладам). По оценкам, сейчас речь идёт о примерно 15 миллиардах евро. Еврокомиссия предлагала направлять эти средства на специальный счёт, а с него – на поддержку Украины. Для принятия этого решения необходимо согласие Европарламента и всех 27 стран ЕС.