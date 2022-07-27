Польша купит почти 1000 танков и 600 гаубиц у Южной Кореи

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о подписании договора о поставках вооружений с Южной Кореей. Согласно договору, Польша закупит у Южной Кореи 980 танков, более 600 самоходных гаубиц и 48 истребителей. Они должны заменить вооружения, которые Польша передала Украине, и содействовать планам властей Польши укрепить армию - официальная Варшава утверждает, что намерена создать "самую сильную сухопутную армию в Европе". Стоимость сделки составила 14,5 млрд долларов.

180 танков модели К2 будут переданы Польше южнокорейскими производителями, а остальные будут собираться непосредственно в Польше по корейской лицензии.

Самоходные артиллерийские установки К9 будут поставляться уже с польской системой связи и с интеграцией в польскую систему боевого управления Topaz.

Лёгкие истребители FA-50 также будут оборудованы в соответствии с требованиями ВВС Польши и с НАТОвской системой распознавания "свой-чужой". Как отмечает представитель Агентства вооружений Польши подполковник Кшиштоф Платек, FA-50 выбрали в первую очередь из-за того, что им можно быстро заменить устаревшие Су-27 и МиГ-29; вместе с управляемыми ракетами и новой станцией РЛС они встанут в один ряд с уже имеющимися на вооружении Польши американскими истребителями F-16.

Глава польского Минобороны Блащак ранее заявил, что Польша намерена создать самую мощную сухопутную армию среди европейских стран-членов НАТО. Численность войск будет увеличена с нынешних 150 тыс. человек до 400 тысяч. Если сейчас затраты Польши на оборону составляют 2,4% ВВП страны, то в следующем году эта цифра составит уже 3%, а в будущем может достигнуть 5%.

Министр подчеркнул, что необходимость наращивать военный потенциал вызвана вторжением России в соседнюю с Польшей Украину. "Польская армия должна быть такой сильной и многочисленной, чтобы самим своим существованием внушать страх агрессору. Кремль не нападает на сильных - он нападает, когда видит слабость," - сказал Блащак.