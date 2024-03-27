Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Польша отозвала из Страсбурга своего генерала — для проверки

Эпизод форсирования Эльбы подразделением чешской армии на учениях на востоке Германии. 26 марта 2024
Эпизод форсирования Эльбы подразделением чешской армии на учениях на востоке Германии. 26 марта 2024

Польша отозвала своего высокопоставленного генерала с командного поста в Европейском корпусе. Об этом в среду объявило польское министерство обороны. Решение принято в связи начавшимся расследованием обстоятельств, при которых генерал получил допуск к секретным материалам. Расследование ведёт польская Служба контрразведки, сообщает Reuters.

Генерал-лейтенант Ярослав Громадзиньски занимал пост командующего Европейским корпусом с июня 2023 года. Ранее он служил в Ираке, командовал 18-й механизированной дивизией польских вооружённых сил.

"Служба военной контрразведки начала проверку процедурных решений, относящихся к получению генерал-лейтенантом Ярославом Громадзиньским персонального допуска к секретным материалам. Проверка начата в связи поступлением новых сведений об офицере", говорится в опубликованном заявлении министерства обороны Польши.

В связи с этим было принято решение об отстранении генерала Громадзиньского с поста командующего Европейским корпусом и его немедленном возвращении на родину.

Европейский корпус (Еврокорпус) — тактическое объединение вооружённых сил государств Европейского Союза, впервые появившееся после франко-немецкого саммита в Ла-Рошели 21 — 22 мая 1992 года. Штаб-квартира корпуса находится в Страсбурге (Франция).

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG