Польша отозвала из Страсбурга своего генерала — для проверки

Польша отозвала своего высокопоставленного генерала с командного поста в Европейском корпусе. Об этом в среду объявило польское министерство обороны. Решение принято в связи начавшимся расследованием обстоятельств, при которых генерал получил допуск к секретным материалам. Расследование ведёт польская Служба контрразведки, сообщает Reuters.

Генерал-лейтенант Ярослав Громадзиньски занимал пост командующего Европейским корпусом с июня 2023 года. Ранее он служил в Ираке, командовал 18-й механизированной дивизией польских вооружённых сил.

"Служба военной контрразведки начала проверку процедурных решений, относящихся к получению генерал-лейтенантом Ярославом Громадзиньским персонального допуска к секретным материалам. Проверка начата в связи поступлением новых сведений об офицере", говорится в опубликованном заявлении министерства обороны Польши.

В связи с этим было принято решение об отстранении генерала Громадзиньского с поста командующего Европейским корпусом и его немедленном возвращении на родину.

Европейский корпус (Еврокорпус) — тактическое объединение вооружённых сил государств Европейского Союза, впервые появившееся после франко-немецкого саммита в Ла-Рошели 21 — 22 мая 1992 года. Штаб-квартира корпуса находится в Страсбурге (Франция).